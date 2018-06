Homem ameaça explodir local de prova da OAB na Bahia

Candidatos que realizariam o exame da Ordem dos Advogados da Brasil, no início da tarde deste domingo, 24, na Faculdade Unijorge, em Salvador, viveram momentos de pânico quando um homem ameaçou explodir o local onde ocorreria a prova, prevista para iniciar às 13h. Foram acionados o Esquadrão antibomba e policiais da 50ª Companhia Independente, que estão no local, mantendo o homem em uma das salas da instituição. O exame foi adiado. A Unijorge informou por meio de nota que o prédio da instituição onde haveria a realização de provas da Ordem dos Advogados do Brasil, na avenida Paralela, em Salvador, foi evacuado e não há reféns, vítimas, nem feridos.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) mantém as negociações para a rendição do homem, mas não revelou as motivações das ameaças de explosão do local. O caso também é acompanhado por equipes especializadas no Centro Integrado de Comando e Controle, instalado no Centro de Operações e Inteligência.