Homem apontado como braço direito de Nem no Vidigal é preso no Rio

SÃO PAULO - O homem apontado o braço direito do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, foi preso na quinta-feira, 24, por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, na zona oeste do Rio.

Segundo informações da Polícia Civil, Robson Silva Alves Porto, conhecido como "99", é tido como o gerente de tráfico no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio, vizinha à Favela da Rocinha, antes controlada por Nem.

Segundo os agentes, ele foi encontrado em uma casa em Realengo, próximo à Vila Vintém, de onde ele pretendia fugir. O preso será apresentado no fim da manhã desta sexta-feira, 25, na sede da chefia de Polícia.