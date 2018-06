Homem ateia fogo no próprio corpo em frente ao Palácio do Planalto

BRASÍLIA - Um homem ainda não identificado ateou fogo em seu próprio corpo na manhã deste domingo, 10, em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Não há informações ainda sobre a motivação do ato.

O tenente Amaral, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, disse ao Broadcast que o homem estava sem documento e que testemunhas relataram que ele mesmo teria colocado fogo em seu corpo. O atendimento do Corpo de Bombeiros, de acordo com o tenente, foi realizado entre 9h30 e 10 horas da manhã.

Em seguida, o homem foi encaminhado para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Testemunhas disseram que ele é branco, magro e possui cabelos e barbas compridos. As primeiras informações, ainda não confirmadas, dão conta de que ele teve 80% do corpo queimado.

A Secretaria de Saúde informou que é grave o estado de saúde do homem é grave. Segundo boletim médico do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), o paciente identificado apenas pelas iniciais J.M.G chegou ao pronto-socorro com 90% da superfície corporal queimada.

“O paciente foi imediatamente atendido por equipe médica e está internado na unidade de queimados do Hran. O estado de saúde de J.M.G é grave”, declarou a secretaria, por meio de nota.

O paciente não portava nenhum tipo de documentação e se identificou para a equipe de profissionais que o atendeu no hospital, como sendo morador de São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Secretaria de Saúde, J.M.G nasceu em 1976. O órgão estadual não esclareceu porque não divulga a identidade do paciente. Informou apenas que se trata de um procedimento regular do hospital.