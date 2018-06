Homem atira na cabeça do filho de 2 anos e se suicida Armado com um revólver calibre 32 e inconformado com a traição, o desempregado Sidney da Luz Nascimento, de 24 anos, fez reféns a mulher, Roberta Silva Guimarães Dutra, de 25 anos, o filho Artur do Nascimento, de 2, e a sogra Francisca Guimarães, de 50, durante duas horas. Depois, atirou na cabeça da criança e cometeu suicídio. O menino está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo. A tragédia aconteceu no apartamento 228 do prédio de número 240 da Rua Mauá, região central. Segundo o tenente-coronel Paulo Adriano Telhada, comandante do 7º Batalhão, Nascimento descobriu que a mulher tinha um relacionamento extraconjugal e decidiu vingar-se. Transtornado, Nascimento invadiu o local, às 19h20. A PM foi avisada. Telhada e outros 40 policiais militares cercaram a área e isolaram parte da Rua Mauá. O oficial contou que chegou a negociar com o desempregado. "Ele parecia tranqüilo e disse estar disposto a liberar os reféns." Nascimento até colocou o filho para conversar com o tenente-coronel. "As negociações caminhavam bem. Mas, por volta das 21h20, ele pôs fogo no apartamento e agrediu a sogra as coronhadas. A mulher entrou em luta corporal com ele. Ouvimos o primeiro disparo e invadimos o imóvel. Em seguida, escutamos o segundo disparo", narrou o comandante. Nascimento morreu no local. Até as 23 horas, a criança passava por cirurgia. A delegada Elizabete Galvão, do 3º DP (Campos Elísios), iria registrar a ocorrência.