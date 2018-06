Homem cai de carro alegórico e fratura o fêmur Um homem fraturou o fêmur após cair de um carro alegórico no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, na tarde deste sábado, 17. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 16h30, próximo ao portão 29. A vítima, de 21 anos, mas cuja identidade não foi divulgada, foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Mandaqui.