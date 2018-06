Homem cai em buraco na Praia de Ipanema, no Rio

Atualizado às 18h32.

SÃO PAULO - A Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) investiga o que teria causado um buraco na praia de Ipanema, na zona sul do Rio, onde um homem ainda não identificado caiu na noite da última segunda-feira, 21. Ele foi socorrido com ferimentos leves.

De acordo com a Companhia, técnicos estão no local, próximo ao Posto 8, analisando o buraco que tem cerca de 1 metro de profundidade, desde às 7h desta terça-feira, 22. Não há previsão para o término dos trabalhos.

O buraco pode ter sido causado por vazamentos em alguma das tubulações de esgoto que interligam a zona sul do estado até o emissário submarino, onde são armazenados os dejetos da região. Um laudo apontará o que causou a cratera.