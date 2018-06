Homem coloca fogo em casa com a família dentro O desempregado Hebert Hamilton Silva Martins, de 29 anos, ateou fogo, na própria casa, no bairro de Santa Helena, em Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira, 26, com a esposa e a filha dentro, por causa de um desentendimento, provocado pela venda de um berço de criança. Ajudada pela sogra, a mulher, Maria Helena da Silva, de 26 anos, e a filha, de apenas dois anos, conseguiram escapar, antes que as chamas se espalhassem pelo quarto onde estavam dormindo. Martins foi preso na residência momentos após o ocorrido. Segundo a polícia, no dia anterior, Martins já havia sido detido por causa de um desentendimento com a mulher. Na ocorrência, Maria Helena alega que o marido teria ficado com o dinheiro da venda de um berço de bebê para comprar drogas, em vez de usá-lo para pagar dívidas do casal. Após prestar depoimento, no entanto, Martins foi libertado e voltou para casa. Segundo o desempregado, ao chegar à residência, foi impedido de entrar pela mulher. De acordo com alguns vizinhos, o desempregado não convivia bem com a mulher e, por causa do uso de drogas, os desentendimentos do casal eram constantes. No depoimento à polícia, Martins confessou que o objetivo era mesmo o de matar a esposa. O desempregado também confirmou que discutiu muito com a mulher, no dia anterior, mas não se lembrava dos motivos. Martins foi autuado na 36ª Delegacia Seccional do Barreiro, na capital mineira.