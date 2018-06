Homem confessa ter estuprado 17 garotas em Curitiba

SÃO PAULO - Um homem de 50 anos preso por estupros em Curitiba, no Paraná, confessou ter abusado de pelo menos 17 garotas desde 2005. Ele foi preso na tarde de terça-feira, 21.

Com a prisão de Cacildo César Novelleto, foram esclarecidos dois casos de estupro registrados neste ano e outros dois de atentado violento ao pudor, ocorridos em 2008 e 2005.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), ele tentava atacar de duas a três adolescentes, com idades entre 12 e 16 anos, por mês. O homem já foi reconhecido por três adolescentes. A polícia investiga se existe outras vítimas.

Amostras de sangue dele serão coletadas para exame de DNA, para confrontar com o material genético encontrado no corpo de uma criança de 9 anos, morta em 2008. Ela foi abandonada dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Novelleto nega envolvimento no caso.

Novelleto foi preso num ponto de ônibus do centro de Curitiba. Segundo a polícia, ele já cumpriu pena pelo mesmo crime. Em 1996, ele foi condenado a sete anos de reclusão no Hospital Colônia Adauto Botelho, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Após ser libertado, ele teria cometido novamente os crimes. O preso foi indiciado por estupro e atentado violento ao pudor e pode ser condenado a mais de 24 anos de prisão. Ele foi levado para o Centro de Triagem II, em Piraquara.