Homem corta e rouba cabelo de jovem A Polícia Civil de Franca, região de Ribeirão Preto, está investigando o curioso caso do roubo de cabelo da adolescente Franciele Cardoso Pardinho, de 17 anos, ocorrido na quinta-feira, no bairro Jardim Portinari. A estudante passava por uma trilha, a caminho de um culto evangélico, e um homem a atacou. Ele cortou o cabelo com rapidez e fugiu de bicicleta. Franciele mantinha o cabelo na altura da cintura. Cerca de 80 cm foram levados. A jovem descreveu o rapaz como moreno, de 1,75 m e cabeça raspada.