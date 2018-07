Homem de 61 anos é acusado de narcotráfico no Rio Um homem de 61 anos foi preso por policiais militares, sob acusação de tráfico de drogas, na noite de ontem. Segundo integrantes do Grupamento Especial Tático-Móvel (Getam) da Polícia Militar, Sílvio Alves dos Santos foi surpreendido no Complexo do Alemão, em Ramos, na zona norte da capital, com 56 gramas de maconha divididas em oito trouxinhas, e 9 gramas de cocaína, em 14 papelotes. Ele foi detido e autuado em flagrante na 22ª Delegacia de Polícia, na Penha. Segundo policiais de plantão na delegacia, Santos contou que comprava as drogas no Complexo do Alemão para revendê-las em Copacabana, entre os Postos 2 e 6. O acusado, de acordo com a versão da Polícia, alegou que traficava para "complementar a renda". Os policiais apuraram que Santos já respondeu a inquérito por tráfico de drogas e a outro por tentativa de homicídio, cometida no período em que estava preso. A delegacia informou ainda que ele seria transferido para a carceragem da Polinter, na zona portuária.