Homem de 61 anos é preso em motel com menina de 12 anos no Rio

RIO - Um homem de 61 anos foi preso em flagrante na quarta-feira à noite em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, em um quarto de motel com uma menina de 12 anos. Omero Mendes da Silva, segundo a polícia, será indiciado por estupro de vulnerável.

Os agentes chegaram a ele depois de denúncia da mãe da garota. De acordo com agentes da 73ª DP (Neves), ela compareceu à delegacia pedindo ajuda, dizendo que a filha estava com um comportamento estranho e tinha chegado em casa com dinheiro "de origem duvidosa".

Na delegacia, a menor contou confirmou aos policiais que ganhava dinheiro após os encontros com o homem. "Foi feito o exame de corpo delito e confirmado que a adolescente já teria tido relacionamento amoroso", informou a polícia. Os agentes esperaram Omero voltar de uma viagem a São Paulo e armaram o flagrante no motel, na RJ-104.