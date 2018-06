Homem de 62 anos é acusado de pedofilia em Cristais Paulista A polícia de Cristais Paulista, na região de Ribeirão Preto, prendeu, na sexta-feira, 16, um homem de 62 anos que praticou pedofilia contra dois meninos de 11 e 12 anos. Eurípedes de Paula Filho, que morava com os pais e vivia catando objetos para reciclagens, pelas ruas da cidade, foi denunciado pela mãe de um dos garotos, em 28 de dezembro de 2006. O homem foi intimado e confessou o crime, mas permaneceu solto. Porém, houve um caso de reincidência com outro menino e a sua prisão preventiva foi solicitada e concedida pela Justiça local. O homem aliciava os garotos, pagando de R$ 5 a R$ 10, para praticar atos libidinosos num cafezal. Se for condenado, Paula Filho poderá pegar entre seis e dez anos de prisão.