Homem de 62 anos é detido após abusar de criança em hipermercado de Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Um homem de 62 anos foi detido em flagrante após abusar de uma menina de 5 anos no corredor de um hipermercado localizado na zona norte de Porto Alegre. O fato ocorreu no sábado, 23. Segundo a Polícia Civil, a menina teria se afastado da mãe durante as compras, quando foi abordada por um homem que a levou para trás de uma prateleira. No local, o idoso começou a acariciá-la e tocar em suas partes íntimas. Câmeras de monitoramento de segurança registraram o abuso.

Clientes do hipermercado que testemunharam o fato chamaram os seguranças. O homem foi imobilizado e encaminhado à Delegacia de Polícia da Criança e Adolescente. Já nesta segunda-feira, 25, o juiz Felipe Keunecke de Oliveira, da 6ª Vara Criminal do Foro Central, determinou a prisão preventiva do criminoso. Na decisão, o magistrado destacou: "(...) eis que a vítima é criança, o que torna o fato ainda mais grave, cometido em local público, o que demonstra uma grande audácia do flagrado, o qual pelo vídeo juntado ao presente expediente, fica demonstrado com clareza meridiana a autoria delitiva".

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o crime. O homem, que não possuía antecedentes criminais, foi conduzido para o Presídio Central.