Homem de 86 anos é a 33ª vítima das chuvas em Minas Gerais

Um homem de 86 anos é a 33ª vítima das chuvas que assolam Minas Gerais desde setembro do ano passado, segundo informações divulgadas nesta terça-feira, 17, pela Defesa Civil do Estado.

De acordo com o órgão, Aloísio Carlos de Paula morreu afogado dentro do carro em Belo Horizonte durante o temporal que atingiu a cidade na noite desta segunda-feira, 16. A esposa da vítima, Dalva Rocha de Paula, da mesma idade, que também estava no veículo, continua internada no Hospital João XXIII. O Estado já tem 191 municípios em situação de emergência.

Ainda segundo a Defesa Civil, 250 cidades foram afetadas de alguma forma pelas chuvas, prejudicando 1.124.936 pessoas. Desse total, 106.829 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 10.389 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.