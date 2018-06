Homem desaparecido desde 2ª é achado em Guarulhos e levado para hospital

Pedro da Rocha, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um homem de 35 anos que estava desaparecido desde segunda-feira, 20, foi encontrado na quarta pela polícia no bairro Cidade Soberana, em Guarulhos, Grande São Paulo. Ferido, ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Guarulhos.

A mulher da vítima recebeu uma ligação quando estava na delegacia registrando o boletim de desaparecimento. Por telefone, uma mulher informou que o carro do casal havia sido localizado na Estrada do Saboó, também em Guarulhos.

No local, a polícia encontrou o veículo, um Gol branco, abandonado e trancado. Em uma mata próxima ao local, o homem foi encontrado amarrado a uma árvore, com arames farpados e fios de eletricidade. Ele não conseguia falar e estava com diversos ferimentos pelo corpo.