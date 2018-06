Homem do PCC preso por arrastão Policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) prenderam ontem o ajudante Cláudio Fernando Domingos Dias, vulgo Chupa Prego, de 32 anos, e seu comparsa, o desempregado Alexsandro da Silva Almeida, o Jiboia, de 30. A dupla é apontada como suspeita de promover um arrastão a um condomínio na Lapa, zona oeste, em 8 de janeiro. Segundo investigadores do Deic, Chupa Prego é integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O homem detido estava foragido do Presídio de Pacaembu, no interior, há 14 meses, e cumpria pena por roubo e homicídio. As vítimas reconheceram Chupa Prego como líder do ataque ao condomínio. Policiais chegaram a Jiboia, que cumpriu pena por assassinato de PMs. Jiboia também foi reconhecido.