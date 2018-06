Homem é assaltado duas vezes no mesmo dia em aeroporto O médico Sebastião Radominsk, assaltado duas vezes no mesmo dia no estacionamento do aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, irá mover uma ação judicial contra a Infraero e a empresa concessionária do estacionamento. Em menos de cinco minutos, o médico foi assaltado duas vezes na tarde de terça-feira, 23, no mesmo local. Ele tinha acabado de chegar com sua mulher a Curitiba após ter feito uma rápida viagem a São Paulo. Primeiro um assaltante armado levou todos os pertences do casal, incluindo cartões de crédito, dinheiro, documentos e um telefone celular. Cerca de cinco minutos após o susto, a mulher teve sua bolsa roubada por outro assaltante, que chegou de moto. De acordo com Radominsk, os dois bandidos fugiram juntos na mesma moto. A empresa que administra o estacionamento do aeroporto não se manifestou diante do fato. Já a Infraero informou que em casos como esse são imprevisíveis. A estatal afirmou, ainda, que o Afonso Pena é protegido por policiais federais, civis e militares.