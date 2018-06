Homem é assassinado a pauladas em creche de SP Um homem foi assassinado a pauladas na madrugada deste sábado, no pátio da creche Criança Esperança, localizada na Rua Minha Cidade, no bairro Encosta Norte, na Zona Leste da capital paulista. O vigilante noturno Aelfo Rego de Freitas, de 36 anos, contou aos policiais do 50º DP-Itaim Paulista, que escutou um barulho estranho, por volta da 1h20 da madrugada e, ao sair, viu na escuridão um vulto pulando o muro para fora. Só depois encontrou caído, numa área coberta por mato, Marcos da Silva, de 20 anos. A vítima estava com a cabeça ensangüentada e morreu ao ser socorrido no Hospital Santa Marcelina. Segundo os médicos do hospital, Marcos, que residia à Rua Pedro Gil, 66, no mesmo bairro, sofreu traumatismo craniano, em conseqüência de espancamento. A polícia suspeita que ele estivesse fugindo do agressor e tenha tentado refugiar-se na creche, mas foi alcançado e agredido com pauladas. Foi instaurado inquérito naquela delegacia, onde o vigia declarou não ser capaz de identificar o agressor.