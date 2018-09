Homem é assassinado a tiros dentro da PUCRS, em Porto Alegre

SÃO PAULO - Um homem foi assassinado a tiros no câmpus de Porto Alegre da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) na tarde desta quinta-feira, 27. Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a vítima não era estudante da universidade. Sua identidade não foi divulgada.

O caso aconteceu por volta das 16h30, nos fundos do prédio 50, que abriga a Escola de Negócios da PUCRS. A área foi isolada para a realização da perícia.

A polícia ainda não sabe quem efetuou os disparos e não prendeu nenhum suspeito. Os investigadores solicitaram imagens das câmeras de segurança da universidade para identificar o autor do crime.

Uma das suspeitas é de que o homem morto fosse um assaltante e que ele tenha tentado roubar uma vítima no câmpus.

A PUCRS, em nota, confirmou a morte e afirmou estar "profundamente consternada com o fato".

"Com base no que foi apurado até o momento, a pessoa não tem vínculo com a universidade", informou a PUCRS. "A instituição está profundamente consternada com o fato e colabora com as autoridades competentes que investigam o caso."