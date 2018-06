Homem é assassinado dentro de casa no Morro da Formiga, no Rio

RIO - Um homem de 41 anos foi assassinado a tiros, dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira, 17, no alto do Morro da Formiga, na Tijuca, zona norte do Rio. A comunidade conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), desde julho do ano passado. O entregador de jornais Marcelo Santos Nicolau foi assassinado em frente à esposa.

O crime aconteceu por volta de 0h, de terça para quarta-feira. Um suspeito, ainda não identificado, invadiu a casa da vítima. Após efetuar os disparos, o assassino conseguiu fugir para uma mata, nos fundos da casa. De acordo com a assessoria de imprensa das UPPs, buscas preliminares foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

Os policiais montaram cerco nas saídas da mata, nos morros da Formiga e do Salgueiro, que também conta com UPP. Segundo a polícia, as primeiras informações não apontam um envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Peritos da Divisão de Homicídios da polícia civil estiveram no local, e o caso está sendo investigado.