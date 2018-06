Homem é atropelado por trem na zona norte do Rio

SÃO PAULO - Um homem foi atropelado por um trem, na noite desta quarta-feira, 11, na estação São Francisco Xavier, no ramal Deodoro, na zona norte do Rio de Janeiro.

A concessionária SuperVia informou que o passageiro atravessava irregularmente a via no momento em que um trem com destino à Central do Brasil passava pelo local. O acidente aconteceu às 18h15.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para um hospital da região. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dele.

A ocorrência não causou irregularidades na circulação do ramal.