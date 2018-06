Homem é autuado por abandonar filhotes de gato no RS

Um homem foi autuado e multado em R$ 3 mil por abandonar uma gata e seus cinco filhotes, nas escadarias da Secretaria do Meio Ambiente de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira.

Os animais, com menos de 30 dias, foram abandonados por volta do meio-dia e funcionários da secretaria conseguiram anotar a placa do veículo do acusado. Ele foi identificado e deve receber a autuação na tarde desta quinta-feira. Na tarde de quarta-feira, três filhotes foram adotados e outras duas famílias já foram vistoriadas para poder receber os outros dois animais.

Funcionários da secretaria estão arrecadando dinheiro para castrar a mãe da ninhada, uma mestiça de siamês, que também está à disposição para adoção. O valor da autuação corresponde a R$ 500 por animal. Esta é a segunda vez que filhotes de gatos foram abandonados na secretaria. Os outros dois filhotes também foram adotados.

Maus tratos. Cerca de 130 cachorros, entre machos, fêmeas e filhotes, e uma gata, foram recolhidos na tarde da última terça-feira de uma casa no bairro Vila Casa Branca, em Botucatu, no interior de São Paulo, segundo informações da Vigilância em Saúde Ambiental da cidade.

Os animais eram mantidos em situação precária por uma mulher. Equipes da vigilância tentavam há tempos entrar no imóvel, mas eram impedidos pela dona. Na terça-feira, a Vigilância conseguiu uma liminar da Justiça autorizando a entrada no imóvel e apreender os animais.

A mulher é considerada como acumuladora, uma espécie de doença, e não enxergava as condições de maus tratos e a falta de espaço que os animais enfrentavam. Além disso, a dona dos cachorros comercializava os animais sem autorização da Prefeitura.

Os animais recolhidos foram distribuídos entre veterinários integrantes da Associação de Proteção de Animais da cidade, que ficaram com a guarda dos animais até eles serem adotados.