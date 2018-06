Homem é baleado em hipermercado Um homem foi baleado, na tarde de ontem, no estacionamento do hipermercado Carrefour da Granja Julieta, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele era vítima de um seqüestro relâmpago e reagiu. Um adolescente, de 17 anos, foi detido. O comparsa fugiu. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a vítima foi levada para um hospital da região e seu estado é estável. Em nota, o Carrefour informou que tem seguranças treinados e sistemas de monitoramento.