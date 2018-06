Homem é condenado a 11 anos de prisão por acidente que matou três pessoas A justiça baiana condenou a 11 anos de detenção o técnico em informática Bernardo Nascimento por homicídio culposo (sem intenção) de três mulheres, em um acidente de trânsito no réveillon de 2003. O acidente aconteceu na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador, na madrugada do dia primeiro de janeiro, quando Nascimento dirigia em alta velocidade e bateu em um automóvel tipo Fiesta, onde viajavam as vítimas. A polícia apurou que o acusado estava embriagado quando atingiu a velocidade de cerca de 160 quilômetros por hora no sentido Aeroporto-Rodoviária, o dobro do máximo permitido. Ao tentar ultrapassar o Fiesta, o Golf que dirigia acabou colidindo e provocando a morte da paulista Daniela Brandão e das amigas Flaviana Santos e Germânia dos Anjos. O juiz da 1ª Vara Criminal de acidentes de veículo de Salvador, Roberto Santos, que proferiu a sentença, considera a punição exemplar para evitar que outros motoristas embriagados continuem matando nas pistas, como ocorre com freqüência, apesar das leis de trânsito.