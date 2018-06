Homem é condenado por enviar e-mails com fotos de ex-namorada nua

SÃO PAULO - Um homem foi condenado pelo envio de e-mails com fotos da ex-namorada nua, e deverá pagar indenização de R$ 50 mil. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, 15, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Irritado com o fim do relacionamento, o homem teria invadido a conta de e-mail da ex para mandar as mensagens contendo imagens em que ela posava sem roupa. As fotos foram tiradas na época em que o casal namorava, e foram enviadas para parentes, amigos e colegas de trabalho da ex.

O acusado, que trabalha como analista de sistemas, alegou que a moça teria adulterado as mensagens com a intenção de incriminá-lo. O trabalho de perícia comprovou, no entanto, que os e-mails foram enviados da empresa em que trabalhava.