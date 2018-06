Homem é encontrado morto com 50% do corpo queimado no RJ

Um homem foi encontrado morto e com 50% do corpo queimado na manhã deste sábado, 16, no Parque do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar do Estado, há indícios de que ele era morador de rua.

Agentes da Guarda Municipal encontraram o corpo no Parque do Flamengo, por volta das 8h30, nas proximidades do anfiteatro. Os guardas receberam a denúncia por telefone de que havia um homem morto no local. Eles acionaram os policiais militares. O rapaz não tinha identificação.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem pode ter queimado o corpo enquanto usava crack. Segundo a PM, ele pode ter adormecido ainda com o cachimbo acesso. A perícia segue investigando as causas da morte.