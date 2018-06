Homem é esfaqueado após discussão sobre resultado do Campeonato Carioca

RIO - Um homem foi esfaqueado na noite desta terça-feira, 15, após uma discussão sobre o resultado do Campeonato Carioca, que terminou com o Flamengo campeão. O crime aconteceu na Rua das Flores, na Tijuca, zona norte do Rio, e a vítima foi levada para o Hospital do Andaraí, no bairro de mesmo nome, também na zona norte.

O flamenguista Cláudio Eduardo Barradas Camilo, de 40 anos, cobrava uma dívida de R$ 50 do vascaíno Wilton Lontra Xavier, de 46 anos. Xavier se negou a pagar porque o gol que deu título ao Flamengo foi irregular. Durante a discussão, Camilo esfaqueou o amigo no abdome e no ombro. Já no Hospital do Andaraí, ele passou por uma cirurgia na terça e permanece estável, sem previsão de alta.

Policiais do 6º Batalhão (Tijuca) foram chamados por pessoas que passavam pelo local e conseguiram conter a confusão. Segundo a Polícia Militar, outros dois homens envolvidos na discussão fugiram. Camilo foi levado para a 19ª Delegacia de Polícia (Tijuca) e a faca usada no crime foi apreendida. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.