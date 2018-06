Homem é esfaqueado em assalto na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio

RIO - Um homem foi esfaqueado durante um assalto, na noite dessa sexta-feira, 06, na Lagoa Rodrigo de Freitas, conhecido ponto turístico da zona sul do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu por volta das 19h, próximo ao cruzamento entre a Avenida Epitácio Pessoa e a Rua Vinicius de Moraes, na altura de Ipanema. Segundo a polícia, a vítima tem cerca de 40 anos, sofreu um corte superficial no braço e um ferimento profundo na perna, mas não corria risco de morrer. Ele foi levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul, por uma ambulância do Samu.

Testemunhas disseram que o assalto teria sido cometido por dois jovens, que aparentavam ser menores de idade. Após o crime, eles escaparam.

Nesta época do ano a Lagoa Rodrigo de Freitas atrai milhares de cariocas e turistas todos os dias, devido à Árvore de Natal que é montada no espelho d' água.