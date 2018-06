Homem é executado na frente do fórum de São Gonçalo, no Rio

RIO - Um homem foi assassinado a tiros, na noite dessa quinta-feira, 27, em frente ao fórum de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, Flávio da Silva Costa, de 38 anos, estava dentro de seu carro, um Kia Cerato prata, quando parou num sinal de trânsito na Rua Getúlio Vargas e foi abordado por dois homens numa moto, que abriram fogo. Após o crime, os criminosos fugiram.

A vítima foi atingida por pelo menos quatro tiros. Já o veículo apresenta 13 marcas de disparos. O caso está sendo investigado pela 73ª Delegacia de Polícia (Neves).

Em agosto de 2011, a juíza Patrícia Lourival Acioli, titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, foi executada com 21 tiros ao chegar em casa, em Niterói, cidade vizinha a São Gonçalo. A magistrada havia acabado de sair do fórum, e foi seguida até o local do crime pelos assassinos. Cinco policiais militares já foram condenados pelo assassinato. Outros seis ainda aguardam julgamento. Todos estão presos.