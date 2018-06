Homem é linchado após tentativa de assalto a bar no Maranhão

Um homem foi linchado depois de ter tentando assaltar um estabelecimento comercial no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís, no Maranhão. Um adolescente que também pretendia cometer o crime chegou a ter as mãos amarradas pelos moradores e frequentadores da região, sofreu escoriações pelo corpo, mas acabou sendo resgatado pela polícia antes que a agressão se intensificasse.

O caso, revelado pelo jornal O Estado do Maranhão nesta terça-feira, 7, aconteceu por volta de 12h30 de segunda. A polícia informou que Cleidenilson Pereira da Silva, de 29 anos, e o adolescente de 16 anos portavam um revólver calibre 38. A dupla anunciou o assalto em um bar na Rua Coronel Abílio, mas logo foi rendida pelas pessoas que estavam no local. Houve luta corporal, e os dois acabaram sendo dominados e amarrados com cordas pelos moradores.

Silva foi despido e amarrado pelas mãos, pés e tronco a um poste na rua, local em que foi atacado pela população com chutes, socos, pedradas e garrafadas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser levado para o hospital. Já o menor de idade sofreu escoriações leves e acabou sendo resgatado pela polícia. Apreendido, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), na capital maranhense.

Segundo relatos dos moradores, Silva e o adolescente já eram conhecidos por cometer assaltos na região.

Após o crime, a área ficou isolada para análise do Instituto de Criminalística do Estado. Policiais da Delegacia de Homicídios também foram até o local e conversaram com a população para dar início às investigações.

Pedaços de garrafa e as roupas de Silva ficaram espalhados pela rua. Enquanto os peritos trabalhavam na análise da cena, uma multidão se reuniu para observar o homem morto e amarrado ao poste. Uma equipe do Instituto Médico-Legal (IML) removeu o corpo.

Responsabilidade. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para identificar os responsáveis pela morte de Silva, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão.

A polícia também vai investigar o número de pessoas que participaram da agressão. Ninguém havia sido detido até a noite desta terça.