Homem é morto durante tumulto no carnaval de Porto Alegre

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas, entre elas uma gravemente, durante um tumulto ocorrido na festa de comemoração da escola campeã do Grupo A do carnaval de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite desta terça-feira, 16.

A confusão começou por volta das 23h30, segundo a Brigada Militar, quando uma pessoa começou a efetuar disparos na frente da quadra da Escola de Samba Imperatriz Leopoldina, no bairro Rubem Berta.

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas. As vítimas, segundo a Brigada Militar, foram levadas para o Hospital Cristo Redentor, na zona norte da cidade.

A polícia já tem suspeitas sobre o autor dos disparos, que fugiu do local. Até as 9 horas desta quarta-feira, 17, ele ainda não havia sido preso. As causas da confusão ainda estão sendo investigadas.