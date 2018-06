Homem é morto em operação da PM Apontado como traficante de drogas, Sandro Marcos Vital Bolini, de 35 anos, foi morto à 1h50 de ontem durante uma suposta troca de tiros com policiais militares da Força Tática na região da cracolândia, na Luz, no centro de São Paulo. Segundo informou a Polícia Civil, os PMs faziam uma operação com o objetivo de encontrar armas ilegais nos hotéis da região. Bolini estava no quarto 120 do Hotel Cristal, na Rua Dom Francisco de Souza, 179, e teria resistido à prisão. Os PMs informaram que, além de drogas, Bolini portava dois revólveres.