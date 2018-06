Homem é preso acusado de molestar menina de seis anos O auxiliar de serviços gerais Delfino Xavier de Oliveira, de 59 anos, foi preso na noite desta quarta-feira em Miguelópolis, região de Ribeirão Preto, acusado de molestar sexualmente uma menina de seis anos. Ele foi detido no bairro Maria Massi após a mãe da menina denunciá-lo à polícia. Oliveira teria molestado a menina com suas mãos logo após ele, como forma de aliciamento, ter comprado um sorvete a ela. Não teria sido a primeira vez que Oliveira comprava sorvete para a menina. Segundo a Polícia Militar, ele vai responder processo por atentado violento ao pudor. O Conselho Tutelar do município também foi acionado. Por enquanto, Oliveira está detido na Cadeia de Miguelópolis, mas deverá ser transferido para uma cela especial de uma cadeia da região.