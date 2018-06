Homem é preso ao espancar enteado de três anos em Mato Grosso do Sul

SÃO PAULO - Um homem, de 20 anos, foi preso, na tarde de quinta-feira, suspeito de espancar o enteado de três anos de idade, na Vila Planalto, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

O menino ficou com hematomas no rosto e pelo corpo após apanhar com um chinelo e uma vara feita com galho de árvore. Depois de bater na criança, o homem deixou o menino na casa de uma vizinha e saiu.

A mulher viu as marcas das agressões e denunciou o caso à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Em seguida, a polícia iniciou as buscas pelo suspeito.

O padrasto foi preso no local em que trabalha. Em depoimento, ele confessou as agressões. O Conselho Tutelar foi acionado e encaminhou a criança para um abrigo.

Segundo a polícia, a mãe da vítima não presenciou o crime. Ela deixou o filho com o marido para viajar para uma cidade do estado para o velório de uma tia.