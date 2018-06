Homem é preso ao invadir, comer e dormir em casa de secretário baiano

SALVADOR - A casa do secretário da Casa Civil de Salvador, João Leão, no bairro de Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, na região metropolitana, foi invadida, na tarde de quarta-feira, por um homem armado, que não teve a identidade revelada pela polícia.

O intruso entrou na residência, que estava vazia, comeu feijão que estava em uma panela, tomou banho e adormeceu na cama do quarto de hóspedes. Foi flagrado pelo caseiro, que trancou a porta do quarto e chamou a polícia.

De acordo com informações da 34ª Delegacia, que investiga o caso, o invasor disse em depoimento que havia fugido, de bicicleta, de um tiroteio no bairro de São Cristóvão, nas proximidades, e que resolveu se esconder na casa.

Com ele, foi encontrada uma pistola e munição. Ele está detido na carceragem da delegacia, acusado de invasão de domicílio e porte ilegal de arma.