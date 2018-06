Homem é preso ao tentar vender ingressos para a Copa no centro do Rio

RIO - Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira, 20, ao tentar vender ingressos para a Copa do Mundo, no centro do Rio. Ele foi flagrado por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), que deflagraram a Operação Torcedor, que tem como objetivo coibir a venda ilegal de ingressos do mundial de 2014.

O homem, cujo nome não foi divulgado, tentava vender os bilhetes por R$ 800. Ele foi autuado pelo artigo, que pune a venda de ingressos de evento esportivo por preço superior ao estampado no ticket.

De acordo com o delegado Ricardo Barboza, titular da Decon, na delegacia o preso alegou que estava tentando obter algum lucro com a venda dos bilhetes. O delegado disse a investigação é resultado de um trabalho de inteligência, em que vendedores são identificados e monitorados. A operação vai continuar até o fim do campeonato.