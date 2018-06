Homem é preso após furtar caixão de funerária em Recife Oduvaldo Lino de Alencar, 38 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira, 1º, carregando um caixão de defunto nas costas, no sítio histórico de Olinda, região metropolitana do Recife. Policiais conseguiram detê-lo durante ronda nas imediações da funerária de onde ele havia acabado de furtar o caixão, depois de ouvirem o alarme acionado na loja. Ao ser abordado pelos policiais, por volta das 5 horas, Alencar disse apenas estar transportando o caixão. Levado à funerária Casa Lírio do Campo, uma funcionária constatou o furto do produto, que custa aproximadamente R$ 450,00. Em seguida, o detido disse que o caixão era para uma brincadeira, mas não a especificou. Depois de ser ouvido na delegacia de plantão, Alencar foi encaminhado para o Centro de Triagem (Cotel), no município metropolitano de Abreu e Lima.