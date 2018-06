Homem é preso após subornar policiais com R$ 100 no Ceará

SÃO PAULO - Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira, 20, em Caucaia, no Ceará, após tentar subornar os policiais rodoviários federais com R$ 100. João Batista Lobo, de 46 anos, foi abordado pelos policiais na altura do km 5, da Rodovia BR-222, que constataram que ele era inabilitado e que o último licenciamento do veículo era do exercício de 2007.

Segundo a PRF, durante a abordagem, ele começou a oferecer vantagens à equipe para que não tivesse o seu veículo autuado. Foi então advertido de que tal conduta caracterizaria crime e mesmo após advertência entregou aos policiais uma nota de R$ 100,00. Ele foi preso por prática de corrupção ativa.

João já responde a 12 procedimentos policiais por falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso, receptação, furto e estelionato, sendo este último por sete vezes. Segundo a PRF, contra ele ainda havia a existência de seis mandados de prisão.