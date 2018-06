Homem é preso com 11,3 kg de droga no interior de SP Policiais militares rodoviários detiveram, no final da noite de ontem, em uma blitz no km 616 da Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau, interior paulista, o traficante Márcio José da Cunha, que transportava 11,3 kg de cocaína pura, que poderiam ser transformados em cerca de 30 kg para distribuição após o refino. A droga estava escondida no interior falso do painel do Fiat Palio do traficante. O bandido está detido na Delegacia da cidade.