Homem é preso com 64 quilos de crack em rodovia no Paraná

SÃO PAULO - Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, 20, na rodovia BR-277, no município de Céu Azul, no Paraná, com 64 quilos de crack, que seriam levados para São Paulo.

Ele estava em veículo Hyundai, que foi abordada durante uma fiscalização em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A droga, que renderia mais de 250 mil pedras de crack, estava escondida em vários compartimentos ocultos no painel e na tampa da mala do utilitário.