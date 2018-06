Homem é preso com carro clonado em Cachoeirinha (RS)

SÃO PAULO - Um homem, de 23 anos, foi preso por dirigir um carro clonado na última quinta-feira, 29 de dezembro de 2011, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 2, pela Polícia Civil.

Ao abordar o Volkswagen Borá 2009 em via pública, os policiais verificaram que havia placas de identificação de outro automóvel em cima do banco traseiro do veículo. O motorista do carro ainda apresentou documento de porte do supostamente falsificado. Após o suspeito ser conduzido à delegacia, a equipe constatou que se tratava de um veículo clonado, com placas de outro carro com características semelhantes, roubado em novembro na capital. O homem foi autuado por receptação e uso de documento falso. Segundo a polícia, ele já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas.