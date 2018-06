Homem é preso com diamantes nas meias Após denúncia anônima, um homem foi preso em flagrante no Aeroporto de Uberlândia (MG) transportando nas meias 15 pedras preciosas - algumas provavelmente diamantes - sem documentação nem comprovação de origem ou nota fiscal. Segundo a Polícia Federal, ele vinha de Curitiba (PR) e se contradisse em relação à propriedade do material, alegando que não era dono da mercadoria e havia sido apenas contatado por um amigo para buscá-la. As pedras agora passarão por perícia.