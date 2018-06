SÃO PAULO - Um homem de 25 anos foi preso com um fuzil calibre 7.62 em Alvorada, no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira. Os policiais também encontraram na residência do rapaz um revólver calibre 38 e uma espingarda calibre 16. Ele não tinha porte de arma. Também foram apreendidos três espadas e um facão de caça. O rapaz é suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes da região.