Homem é preso com granada na zona norte do Rio

RIO - Um homem foi preso com uma granada na noite de quinta-feira por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Coroa, no Catumbi, zona norte do Rio. Em junho, militares da UPP da Coroa ficaram feridos após a explosão de uma granada, depois de trocarem tiros com traficantes. Um policial teve as duas pernas amputadas. Outros dois PMs foram atingidos, mas com menor gravidade.

De acordo com a assessoria de imprensa das UPPs, ainda não é possível confirmar se o suspeito preso pertencia à quadrilha que atacou os militares. David José Augusto, de 23 anos, conhecido como "Terror", no entanto, era uma "figura representativa da quadrilha". Contra ele, haviam dois mandados de prisão. A assessoria não informou por quais crimes seriam.

Augusto foi preso dentro da comunidade após uma denúncia anônima. Além da granada, foi apreendido um revólver calibre 38. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).