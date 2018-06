Homem é preso duas vezes em quatro dias no Paraná

São Paulo - Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal duas vezes nos últimos quatro dias. A última ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 10, na Rodovia BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, dirigindo um Spacefox roubado.

A ocorrência chamou a atenção dos policiais porque o homem que dirigia o carro havia sido preso pela PRF na sexta-feira, 7, na mesma rodovia, em Medianeira. Na ocasião, ele estava dirigindo um Astra também roubado e carregado com mais de 13 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ao ser abordado com o Astra na sexta-feira, o homem tentou fugir transitando na contramão, mas foi alcançado pela equipe. O carro estava sem os bancos e sem forração nas portas para aumentar o espaço para o transporte de cigarros. No momento da abordagem, o Astra ainda transitava com placas clonadas.