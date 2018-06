Homem é preso em PE usando identidade com foto de Jack Nicholson

SÃO PAULO - Um homem que usava documentação falsa para abrir uma conta numa agência bancária no bairro de Boa Viagem, em Recife, foi preso nesta terça-feira, 28.

Com Ricardo Sergio Freire de Barros, de 41 anos, foram apreendidas várias carteiras de identidade em nome de outras pessoas. Um dos documentos usados por Ricardo trazia a foto do ator norte-americano Jack Nicholson.

Ele foi detido no interior do estabelecimento bancário por agentes da Polícia Civil e conduzido para a sede da Delegacia do bairro. Ele deverá responder pelos crimes de uso de documento falso e falsificação de documento público. Ricardo foi levado para o Centro de Triagem, em Abreu e Lima, no Grande Recife.