Homem é preso na Bahia suspeito de assaltar veículos por encomenda

SÃO PAULO - Policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos da Bahia prenderam um homem de 23 anos suspeito de assaltar carros por encomenda e comercializá-los por até R$ 1 mil.

Tiago Bispo da Silva, conhecido como "Mil", foi preso em flagrante no bairro de Valéria, em Salvador, com um Pálio Fire, na noite de sexta-feira, 5. Mil agia nos bairros da Pituba, Itaigara, Brotas e Itapuã.

Com passagens pela polícia, ele confessou ter alugado as armas utilizadas nos assaltos, praticados sempre em companhia do ladrão identificado como "Baia", que está foragido.

Mil também afirmou ter roubado, pelo menos, seis carros nos últimos meses e ressaltou receber as encomendas por telefone. O assaltante foi autuado em flagrante por prática de roubo a mão armada. As investigações da polícia estão voltadas agora para a identificação dos responsáveis pelas encomendas dos veículos roubados.