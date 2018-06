Homem é preso no Rio por assassinato cometido há 20 anos

João Barreto mostra a foto do pai. Ele reconheceu o assassino após 20 anos do crime

RIO - Um foragido da Justiça foi preso no domingo acusado de assassinar um homem na Paraíba há 20 anos. Severino Barbosa Camelo, de 46 anos, foi reconhecido pelo filho da vítima no Centro de Tradições Nordestinas, no Campo de São Cristóvão, zona norte do Rio. João Barreto da Silva Neto, de 34 anos, estava se divertindo com os amigos quando avistou Camelo. Ele, então, comunicou a polícia, que prendeu o acusado. A informação de que Camelo havia cometido o crime foi confirmada pela 17ª Delegacia de Polícia.