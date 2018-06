Homem é preso pela PM durante operação em favelas do Rio

SÃO PAULO - Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 1º, por policiais do 16º BPM (Olaria), durante uma operação de combate ao tráfico em favelas de Parada de Lucas e Vigário Geral, no subúrbio do Rio de Janeiro.

Os policiais apreenderam um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor. A PM informou que os agentes também encontraram uma grande quantidade de drogas, mas o entorpecente ainda não foi contabilizado. O material e o suspeito serão levados para a o Posto de Policiamento Comunitário (PPC) de Parada de Lucas.

A corporação disse que não houve troca de tiros na região.