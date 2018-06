Homem é preso por agressão e suspeita de estupro contra a filha na PB

SÃO PAULO - Um homem foi detido na quarta-feira, 29, sob suspeita de agredir a filha de 15 anos na cidade de Teixeira, no sertão da Paraíba. Ao levar o acusado para a delegacia, a Polícia Militar também foi informada pela família que o agricultor mantinha relações sexuais com a menina desde os 10 anos e a impedia, junto com a mãe e a irmã, de sair de casa.

A PM foi à residência checar a denúncia de que o homem de 45 anos teria agredido a adolescente com um soco na cabeça. Os policiais precisaram invadir o quarto onde o agricultor se trancava para poder prendê-lo.

Na delegacia, na presença de uma conselheira tutelar, a adolescente contou que o pai a violentava sexualmente há cinco anos e que estaria grávida de 6 meses dele. A informação foi confirmada pela mãe e pela irmã da garota.

O relato das mulheres na delegacia também dava conta de que elas eram mantidas presas em casa, sob constante ameaça de agressão e até de morte, segundo a Polícia Militar. A mãe e a irmã da adolescente grávida também eram agredidas.